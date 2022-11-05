ANKARA FİLM FESTİVALİ’NDE TAŞDELEN’E ÖDÜL

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Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfınca düzenlenen 33. Ankara Film Festivali’nin açılış gecesinde, festivale katkılarından dolayı Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ödül verildi.

Ödülünü Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı Başkanı İrfan Demirkol’un elinden alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ‘Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk’ aydınlığı diyerek bu tür festivallere desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Festivalin MEB Şura Salonunda düzenlenen açılış töreninde ayrıca Onur Ödülleri de sahiplerini buldu.

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Sunuculuğunu Ünsal Ünlü’nün yaptığı törende Aziz Nesin Emek Ödülü yazar, müzisyen, senarist ve yönetmen Zülfü Livaneli’ye; Sanat Çınarı Ödülü orkestra şefi Rengim Gökmen’e, Kitle İletişim Ödülü ise çevirmen, sinema yazarı, gazeteci ve yazar Sevin Okyay’a verildi.

Festivalde ayrıca bu yıldan başlamak üzere ilk kez Vakıf Özel Ödülleri de verildi. Bu kategorideki ödüllerin sahipleri ise oyuncu Farah Zeynep Abdullah ile yapımcı, yönetmen, senarist Ceylan Özgün Özçelik oldu.

Festival kapsamında Büyülü Fener Kızılay Sinemasında ulusal yarışmalar, dünya sineması, özel gösterimler gibi bölümlerde 76 film sinemaseverlerle buluşacak.