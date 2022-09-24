Ankara Etimesgut’ta 88.000 m² tarla icradan satılıktır

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, 56 Parsel, Şehitali Mahallesi Mantarlık Mevkiinde kain tapunun 56 parselinde kayıtlı tarla vasıflı taşınmaz 88.000,00 M² İMARSIZ olduğu 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, tarla Şehit Ali Mahallesi Eskişehir yoluna 6.5 km mesafede olup Şehit Ali merkezine 1.2 km şehit ali ve fevziye mahallesi arasında yer almakta olup yola 500 metre mesafede bulunmaktadır. Tarlanın düzgün olmayan geometrik formundadır. Arsanın eğimli topoğrafik yapısı bulunmaktadır. Tarla üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilatı bulanmamaktadır. Tarlanın bulunduğu bölgede alt yapı olmayıp, elektirik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz ve otobüs gibi hizmetlerinden faydalanılamamaktadır.
Adresi : Şehit Ali Mahallesi 56 Parsel Etimesgut / ANKARA
Artırma Bilgileri : Tapu Kaydındaki Gibidir
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|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2022 – 10:25
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:25
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:25
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