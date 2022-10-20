Ankara Etimesgut’ta 6+1 dubleks daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46118 Ada, 11 Parsel, A blok 6. kat 25 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Ahi Mesut Mahallesi, 1880. Cadde, İnci Park Evleri A Blok No: 7A/25 Etimesgut ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 10:07
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:07
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:07
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