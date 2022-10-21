Ankara Etimesgut’ta 53 m² dükkan icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, AŞAĞIYURTÇU Mahalle/Köy, 62789 Ada, 1 Parsel, 1. kat 101 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Atayurt Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi No: 20 Dükkan No: 101 Etimesgut/ Ankara’dır. “Ana Taşınmaz Özellikleri; Bina; 3 bodrum + zemin +1 kattan oluşmaktadır. Bina 5 katlı, 113 bağımsız bölüm içermektedir.
- Adresi : Atayurt Mahallesi, Evliya Çelebi Caddesi No: 20 Dükkan No: 101 Etimesgut / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/11/2022 – 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 01/12/2022 – 10:06
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:06
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Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:06
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