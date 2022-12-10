Ankara Etimesgut’ta 5+1 dubleks daire mahkemeden satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Etimesgut İlçesi, SÜVARİ Mahallesi, 45255 Ada, 6 Parsel, 14 Nolu Bağımsız Bölüm. Bina Süvari Mahallesinde, 1757 Sokak üzerinde, köşe parsel konumlu olup 10 kapı numaralı Kırıkkale Apartmanı’dır. Bina, 3 bodrum + zemin + 4 normal kat kattan oluşmaktadır. Binanın dış cepheleri mantolama ve dış cephe boyası ile boyalıdır. Binanın giriş kapısı demir doğramadır. Binada toplam 24 mesken bulunmaktadır. Bölge, yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır. Ulaşım sorunu bulunmamaktadır. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. İçten geçişli dubleks mesken konumdadır. Tapu kaydında mesken olarak geçmekte olup mimari projesinde dubleks olduğu tespit edilmiştir. Giriş Katında; 3 oda+ salon+antre+mutfak+banyo+wc+ 2 adet balkon yer almaktadır.

Adresi : 1757. Sok. Kırıkkale Apt. 3. Kat Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2023 – 12:00

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