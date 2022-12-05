Ankara Etimesgut’ta 5+1 dubleks daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 45803 Ada, 16 Parsel, 3. normal kat 16 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, Açık adresi: Eryaman Mahallesi, Emir Yaman Caddesi, 313.Sokak, Ekizce Apartmanı, No:2, Kat:3, D:16 Etimesgut / Ankara şeklindedir. Ana gayrimenkul 1099 m² alanlı parsel üzerinde betonarme karkas yapı tarzında, bodrum + zemin + 3 normal kat + çatı katlı olarak inşa edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili fıkrasındaki esaslara göre, mahallen üzerinden yapılan ölçümler doğrultusunda; bağımsızın net alan toplamı 174,02 m² + 6,60 m² (Balkon) + 29,34 m² (kapatılmış teras) olarak ölçülmüştür.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 10:05 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2023 – 10:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/02/2023 – 10:05

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