Ankara Etimesgut’ta 4+1 dubleks daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, 30 AĞUSTOS Mahalle/Köy, 45590 Ada, 14 Parsel, 3.KAT 11 NOLU BB Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Tapu Kaydı: Taşınmaz tapu kaydında; Etimesgut İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, 45590 ada 14 parsel numaralı, cilt/sayfa no: 69/6797 olan, 645,00 m² arsa üzerindeki, Ana Taşınmaz Niteliği “Beton Apartman” olan ana yapıda, 3. kat, 11 nolu, “Çatı Aralı Mesken” vasıflı, “45/645” arsa paylı, bağımsız bölüm,30.06.2009 tarih 22011 yevmiye sayılı işlemle tescil edilmiştir.

Adresi : 30 Ağustos (Alsancak) Mahallesi 2147.Sokak Yapılmış Apartması No: 4/11 Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/02/2023 – 10:03

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