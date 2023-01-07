Ankara Etimesgut’ta 326 m² villa icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46734 Ada, 5 Parsel, 13 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmıştır.

Villa; bodrum + zemin + 1 normal kat +çatı katı olmak üzere toplam 3 + çatı katlı olup, 1 bağımsız bölüm içermektedir. Villa girişi zemin katseviyesinden sağlanmaktadır. Villada asansör bulunmamaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 326m² net, 396m² brüt, 72m² açık teras kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz toplam; salon, mutfak, 5 oda, 2 wc-lavabo, 3 banyo, 3 depo, kiler, kazan dairsi ve kapalı garaj alanlarından oluşmaktadır. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı durumdadır.Taşınmaz keşif anında boştur. Fiili durumu meskendir.

Adresi : Yeni Bağlıca Mahallesi, Karatuz Caddesi No: 41 Daire:13 Etimesgut / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/02/2023 – 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2023 – 13:45

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2023 – 13:45

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