Ankara Etimesgut’ta 320 m² dükkan icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 46021 Ada, 6 Parsel, Zemin Kat 11 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Elvan Mahallesi, 1841 Cadde, No:13/A Etimesgut-Ankara şeklindedir. Etimesgut Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv dosyasında inşaat başlangıç tarihi Eylül 2000 yılı olup yapı ruhsatına ek 24.5.2001/2233 sayılı tadilat ruhsatı -27.12.2002 tarihli 000182 sayılı tadilat ruhsatı bulunmaktadır. Tadilat ruhsatında 9 konut, 2 dükkan için toplam 1.537 m2 yüzölçümlü, yol kotu altı 1 kat, yol kotu üstü 4 kat, toplam 5 katlı12.20m.yükseklikte III-A sınıfı bir yapı için düzenlenmiştir.

Adresi : Elvan Mahallesi, 1841 Cadde, No:13/A Etimesgut-Ankara Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/01/2023 – 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 10:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 10:38

Bitiş Tarih ve Saati : 15/02/2023 – 10:38

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