Ankara Etimesgut’ta 310 m² dükkan icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45686 Ada, 1 Parsel, zemin kat 15 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.

Bina girişi zemin kat arasında 0,00 m kot seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 12 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.

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Taşınmaz dükkan nitelikli ve ana yapının 1. Bodrum Katında ve Zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 310 m² net, 350 m² brüt (2. Bodrum katı:190 m²brüt , Zemin katı:160 m² brüt) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz mimari projeye ve mahalinde göre; dükkan holü, depo ve wc alanlarından oluşmaktadır. Dükkan vitrini demir doğrama olup vitrin genişliği 3,35 m dir. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumda değildir.

Adresi : Topçu Mahallesi 1522.Cadde No: 52/C Dükkan No: 15 Etimesgut / ANKARA

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 14:50

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