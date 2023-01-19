Ankara Etimesgut’ta 310 m² dükkan icradan satılıktır

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, TOPÇU Mahalle/Köy, 45686 Ada, 1 Parsel, zemin kat 15 nolu bağımsız bölüm Nolu taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır.
Bina girişi zemin kat arasında 0,00 m kot seviyesinden sağlanmaktadır. Taşınmazın yer aldığı binanın çekme mesafesinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bina 12 yaşındadır. Taşınmazın yer aldığı binaya ait dosya içeriğinde enerji kimlik belgesi bulunmamaktadır.
Taşınmaz dükkan nitelikli ve ana yapının 1. Bodrum Katında ve Zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 310 m² net, 350 m² brüt (2. Bodrum katı:190 m²brüt , Zemin katı:160 m² brüt) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz iç mekan olarak yapılı ve bakımlı durumdadır. Taşınmaz mimari projeye ve mahalinde göre; dükkan holü, depo ve wc alanlarından oluşmaktadır. Dükkan vitrini demir doğrama olup vitrin genişliği 3,35 m dir. Bağımsız bölümde ısınma, doğalgaz yakıtı kullanılmak suretiyle kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Kalorifer petekleri takılı durumda değildir.
Adresi : Topçu Mahallesi 1522.Cadde No: 52/C Dükkan No: 15 Etimesgut / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 14:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 14:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 14:50
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