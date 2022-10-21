Ankara Etimesgut’ta 3+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 46391 Ada, 1 Parsel, A BLOK 7. KAT 30 NOLU BAĞ. BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, açık adresi : Eryaman Mahallesi 305. Cadde 8 dış kapı nolu Ankapark sitesi A BLOK no : 30 Etimesgut / Ankara şeklindedir. Taşınmaz, 7.kat ve çatı arasında yer almaktadır. Giriş katı (7.kat)Bu katta; antre, 3 oda (yatak odası içinde soyunma bölümü), salon, mutfak, 2 banyo, kiler ve 2 balkon bulunmaktadır. Üst kat (Çatı Arası Katı);Bu katta; mermer kaplı merdiven ile çıkılmaktadır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/11/2022 – 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/12/2022 – 10:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/12/2022 – 10:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 06/01/2023 – 10:00
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