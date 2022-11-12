Ankara Etimesgut’ta 3+1 daire icradan satılık (çoklu satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ELVAN Mahalle/Köy, 45990 Ada, 2 Parsel, A blok 5. kat 9 nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Ayyıldız (tapuda Elvan) Mahallesi, 1656 Sokak, Madenler Sitesi, No: 3A/9 Etimesgut / ANKARA’dır. “Bağımsız Bölüm Özellikleri (9 nolu mesken)Taşınmaz mesken nitelikli olup ana yapıda 5. katta yer almaktadır. Meskenin projesine göre yasal net kullanım alanı 107 m2 (brüt 120 m2) olarak tespit edilmiştir.Mesken antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, WC ve 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Ayyıldız (Tapuda Elvan) Mahallesi, 1656 Sokak, Madenler Sitesi, No: 3A/9 Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:02 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:02

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 10:02

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