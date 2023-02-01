Ankara Etimesgut’ta 2+1 daire icradan satılıktır

- Reklam -

İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, 45197 Ada, 1 Parsel, ZEMİN KAT 3 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Binada otopark mevcuttur. Bağımsız Bölüm Özellikleri (Zemin Kat, 3 Nolu Bağımsız Bölüm):Kuzey ve batı cephelidir. Proje uyarınca ve halihazırda antre, salon, 2 oda, mutfak, duş + wc ve 1 balkon bölümlerinden müteşekkildir. Mutfağa bağlı balkon katlanabilir cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Faydalı net alanı 53 m² olarak tespit edilmiştir. Balkon dahil net alanı 57 m² olarak tespit edilmiştir. Brüt alanı 65 m² olarak tespit edilmiştir. 2 + 1 mimari formdadır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, pencereler pvc doğramadır. Vitrifiye ve armatürler mevcuttur. Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile sağlanmaktadır. Sahibi tarafından mesken amaçlı kullanılmaktadır.

Adresi : Süvari Mahallesi 1681 Cad.1710 Sok. Sevda Apartmanı No:17/3Etimesgut / ANKARA

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 – 10:44

Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2023 – 10:44

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız