Ankara Etimesgut’ta 2+1 daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta 2+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Turkuaz Mahallesi, 4313. Cadde,No: 13 Daire No: 20 Etimesgut / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 15/09/2022 günü, 2. Satış Günü ise 13/10/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız