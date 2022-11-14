Ankara Etimesgut’ta 181 m² 2 katlı villa icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 19508 Ada, 3 Parsel, 5 nolu bağ. bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçlu adına isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmış olup, açık adresi : Yavuz Selim Mahallesi 8. Cadde Bizim Şirinköy Sitesi No: 14/5 Etimesgut/Ankara şeklindedir. Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz mesken nitelikli ve zemin+1 normal kat+çatı katından oluşmaktadır.

Adresi : Yavuz Selim Mahallesi 8.Cadde Bizim Şirinköy Sitesi No: 14/5 Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2022 – 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2023 – 10:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 10:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 10:34

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