Ankara Etimesgut’ta 125 m² dükkan icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, BAĞLICA Mahalle/Köy, 46927 Ada, 6 Parsel, 1. bodrum kat 4 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkartılmış olup adresi; Bağlıca Mahallesi, Bağlıca Bulvarı, No: 98/13 Dükkan No:4 Etimesgut /Ankara’dır. Bağımsız Bölüm Özellikleri;Taşınmaz dükkan nitelikli ve ana yapının 2. Bodrum katında ve 1. Bodrum katında yer almaktadır.Taşınmaz kuzey olmak üzere 1 cephelidir. Taşınmaz projesine ve mahalinde göre; 125 m² net, 135 m² brüt kullanım alanına sahiptir. 2. Bodrum katı 50 m² net, 55 m² brüt , 1. Bodrum katı 75 m² net, 80 m² brüt kullanım alanına sahiptir.

Adresi :Bağlıca Mahallesi, Bağlıca Bulvarı, No: 98/13 Dükkan No: 4 Etimesgut / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2023 – 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 10:08

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