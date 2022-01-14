Ankara Etimesgut’ta 117 m² dubleks daire icradan satılacak

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta 117 m² dubleks daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Elvan Mahallesi, İstasyon Caddesi, Ankara Apartmanı, No:239/8 Etimesgut /Ankara adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 07/03/2022 günü, 2. Satış Günü ise 04/04/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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