Ankara Etimesgut’ta 115 m² daire icradan satılacak

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Ankara Batı İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Etimesgut’ta 115 m² daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Şehit Osman Avcı Mahallesi, 72. Sokak, C Blok No: 11C Daire No: 7 Etimesgut / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 28/07/2022 günü, 2. Satış Günü ise 25/08/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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