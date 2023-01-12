Ankara Etimesgut’ta 1.550 m² tarla mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Etimesgut İlçe, YAPRACIKKÖYÜ Mahalle/Köy, KURBAĞA Mevkii, 169 Ada, 3 Parsel, 169 ada 3 parsel (eski parsel no: 69) Tapura çayır vasfında olup killi-tınlı toprak yapısında,%2-5 eğimli, su tutma kapasitesi ve toprak derinliği orta,erozyon problemi olmayan, çevresindeki parsellerle aynı tarımsal özelliğe sahiptir. Parsel kadastro parseli olup kuzey cephesi kadastro yoluna cepheli, Yapracık Toki konutlarının 850 m kuzeydoğusunda, Yapracıktan Toki konutlarına giden asfalt yolun 550 m güneybatısında, Yapracık köy içinin 1 km güneybatısında, Eskişehir yolunun 2 km kuzeybatısında, Etimesgut Hükümet binasının 13 km güneybatısında, Ümitköy metro istasyonunun 12,5 km güneybatısında kalmaktadır. İdari olarak Etimesgut ilçesi Yapracık mahallesi sınırları içerisindedir.Keşif tarihi itibariyle anızlı olup,üzerinde herhangi bir yapı veya ağaç bulunmamaktadır. Parsel tüm özellikleri ile değerlendirildiğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Tarım Arazilerini Değerlendirme Daire Başkanlığı, Toprak Sınıflaması Teknik Talimatındaki Arazi kullanım kabiliyetine göre, taşınmaz 2.sınıf kuru tarım arazisidir. Dava konusu parsel uygulama imar planı sınırı dışında kaldığından ve belediye sınırları dahilinde olmakla birlikte belediye hizmetlerinin tamamından yararlanmadığı, fiilen de tarla olarak kullanıldığından arazi vasıflıdır.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2023 – 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2023 – 10:03 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2023 – 10:03

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/03/2023 – 10:03

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