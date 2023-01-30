Ankara Elmadağ’da 9.884 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Elmadağ İlçe, 1601 Ada, 2 Parsel, Kemalpaşa Mah., Vasfı “Tarla” olan 9.884,15 m² yüzölçümlü taşınmaz, düz bir topografiye sahip, erozyon, tuzluluk ve alkalilik problemi olmayan, toprak derinliği ve su tutma kapasitesi iyi, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip 1 nci sınıf tarım arazisidir. Samsun yolu ile arasında benzinlik olarak kullanılan bir parsel vardır. Kuzey cephesinde yola cephesi bulunmaktadır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı sınırları dışında olduğu ve söz konusu taşınmazıda kapsayan alanda İlave ve Revizyon çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 14/03/2023 – 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 13:45

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2023 – 13:45

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