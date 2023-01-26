Ankara Elmadağ’da 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Tapunun Ankara ili Elmadağ ilçesi Hasanoğlan – İstasyon Mahallesi 334 Ada 4 parselde kain 5424,00 metrekare ana taşınmaz yüzölçümlü beş katlı üç blok apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli taşınmazda yer alan B Blok Zemin kat 4 Nolu bağımsız bölüm sayılı mesken nitelikli taşınmazın borçluya ait tam hissesi satılacaktır. Taşınmazın arsa payı 85/5424’dür. Taşınmazda mevcut durumda kiracı oturmaktadır. Ana bina fiziki görünüm itibariyle 15-20 yaşlarında görünmektedir. Bina numarası 8/B blok numara olup, ayrık sistem betonarme bir yapıdır. Bina bodrum + zemin + 5 normal kattan ibarettir. Her katta 4 daireden 24 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Giriş kapısı demir kapı olup, rüzgarlık alüminyum doğramadır. Girişi taban seramik, giriş yanları 1.20 m mermer, merdiven yanları serpmedir. Isınma sistemi kombili sistemdir. Asansör bulunmamaktadır. Bina 466. sokağa cephelidir.

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 10:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2023 – 10:25

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2023 – 10:25

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