Ankara Elmadağ’da 23.209 m² tarla mahkemeden satılacak

- Reklam -

Ankara Elmadağ Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Elmadağ’da 23.209 m² tarla icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen tarlanın, Ankara İl, Elmadağ İlçe, Kuşcuali Mah., 135 Ada, 6 Parsel adresinde olduğu belirtilirken tarlanın satışı için 1.Satış Günü 17/01/2022 günü, 2. Satış Günü ise 14/02/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

- Reklam -

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız