Ankara Dikkat! Sular Kesiliyor!

Ankara Çankaya ilçesinde Perşembe 07.00 ili Cuma 07.00 arasında sular kesiliyor. Çankaya Belediyesi İnternet sitesinden duyurulan kesintinin nedeni olarak olan imalat ve bağlantı çalışmaları gösterildi.

Belediyenin açıklaması şu şekilde:

Ankara Çankaya İlçesi içme suyu ana iletim hattında yapılmakta olan imalat ve bağlantı çalışmalarından dolayı 20.09.2018 Perşembe günü saat 07.00 ile 21.09.2018 Cuma günü saat 07.00 arasında su kesintisi yapılacak olup kesintiden etkilenen yerler;

Ali Haydar Feroğlu Cd., Cidde Cd., Doğukent Blv., Konrad Adanovi Cd., Layos Koşut Cd., Sema Yazar Cd., Tiflis Cd., Ukrayna Cd., (507 Sk. ile 549 Sk. Arası), İlkbahar Mh. (Doğukent Blv. -571 Sk. ile 625 Sk. arası), Hilal Mh. bir kısmı, Aşağı Dikmen Mh. bir kısmı, Birlik Mh., Kahire Cd.

Yapılacak kesintiden dolayı vatandaşlarımızdan özür diler ve gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz.