Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, yeniden ziyarete açılıyor

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, restorasyonu tamamlanan, Türk sanat tarihinin eserlerine ev sahipliği yapan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin, 28 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yeniden ziyarete açılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlık tarafından 1’inci Ulusal Mimarlık Dönemi’nin en görkemli yapılarından biri olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin tarihi binası ve eserlerine ilişkin yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarına, 2019 yılının Aralık ayında başlandığı belirtildi. Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin eserlerini 1980 yılından bu yana bünyesinde barındıran müzenin kurumsal kimliği ve teknik alt yapısının, çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırıldığı anlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Kapsamlı envanter çalışmasıyla müze koleksiyonundaki eserlerin detaylı bilgileri dijitalize edilerek kayda alındı. Kondisyon analizleri yapılan eserlerin bir kısmı restore edildi ve çerçeveleri yenilendi. Restorasyon çalışmaları kapsamında; eserler, ileri teknolojiye sahip, yanmaz özellikli, yeni nesil akıllı depo sistemi ile korunmaya alındı. Müze ve eserlerin devamlı olarak takip edilmesini sağlayan gelişmiş kamera ve alarm sistemi kuruldu. Görsel sanatlar alanında Türk sanat tarihinin son 150 yıllık serüvenini muhafaza eden milli bir hazine olan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin teşhiri de yenilendi. Yeni teşhirin küratörlüğünü Prof. Dr. Kıymet Giray yaptı. Ziyaretçiler, aralarında Osman Hamdi Bey’den Şeker Ahmet Paşa’ya, İbrahim Çallı’dan Bedri Rahmi Eyüpoğlu’na resim sanatının önde gelen isimlerinin paha biçilemez 240 adet eserinin sergileneceği müzede Türk resim ve heykel sanatının başyapıtlarını yakından görme ve keyifli vakit geçirme imkânına sahip olacaklar. Küratör Prof. Dr. Kıymet Giray, kaleme aldığı ve sergiyle aynı ismi taşıyan ‘Başyapıtlar’ kitabında eserlerin hikâyelerinin yanı sıra müzenin tarihçesine de yer verdi.”

‘PROGRAMLARA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK’

Sanatseverlerin, müze için ilk defa kurulan internet sitesinden de müze ve koleksiyona ilişkin ayrıntılı bilgilere ulaşabilecekleri kaydedilen açıklamada, “Müze, yenilenen yapısı ve barındırdığı kültürel mirasıyla ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinin vazgeçilmez adresi olacak. Müzenin, çağdaş müzecilik anlayışına uygun bir yönetim biçimiyle, etkin ve aktif şekilde gerçek bir kültür-sanat merkezi olarak kullanılması planlanıyor. Müzede Türk resim ve heykel sanatının kültürel gelişiminin artırılması hedefiyle sanat tarihi programları, seminerler, sanatçı buluşmaları gerçekleştirilecek. Gençlere ve çocuklara sanatı sevdirmek amacıyla da atölye çalışmaları düzenlenecek” ifadesine yer verildi.

BAŞKENT’TE ANLAMLI KONSER

28 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle ziyarete açılacak müzenin konser salonunda, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 101’inci yılını anma münasebetiyle düzenlenecek konserde, Atatürk’ün sevdiği eserlere yer verileceği belirtilen açıklamada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her programda ısrarla istediği ve çok sevdiği eserlerden; Kemanî Tatyos Efendi’nin Hicazkâr makamındaki eseri ‘Mâni Oluyor Hâlimi Takrîre Hicâbım’ ve yine çok sevdiği Rumeli’nden ‘Bülbülüm Altın Kafeste’ eseri seslendirilecek. Ayrıca 101 yıl önce Atatürk’ü karşılayan seğmenlerin anısına Ata’mızın çok sevdiği ‘Karaşar Zeybeği’ icrâ edilecek. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nin yeniden ziyarete açılması çerçevesinde sanatçılara saygı niteliğinde hazırlanan ‘Zaman’sız İzler’ geçici sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Ankara’nın tam kalbinde şehrin siluetini şekillendiren ikonik binanın tarihçesi, müzeye dönüşüm hikâyesi, sanat tarihimiz için de büyük öneme sahip olan emeği geçen sanatçılara ve devlet adamlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı sergi, 2021 yılının aralık ayına kadar ziyaret edilebilecek” denildi.

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