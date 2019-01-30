Atatürk’ün istekleriyle kurulan, Cumhuriyet’in ilk konservatuvarının kapatılacağı, öğretmenlere taşınmaları için belirli bir zaman tanındığı ve tebligatlar yapıldığı kulağıma çalındı …



Konservatuvarın geçmişine gelince! 1924 de Atatürk emriyle kurulan “Musiki Mu’allim Mektebi müzik öğretmenleri yetiştirmek üzere faaliyete geçmiş, Cebeci’deki kerpiç bina yeterli gelmeyince, 1928 de İsviçreli bir mimar olan Ernst Arnold Egli’ye şimdiki binanın projesi yaptırılmıştır. 1929 yılında tamamlanan binada geniş kapsamla kültür faaliyetleri icra edilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarının ve Ankara’nın simge binalarından olan konservatuvar binasının ne olarak kullanılacağı, yıkılıp yıkılmayacağı meçhulümüzdür..! Aynı zamanda, Cebeci ve Demirlibahçe semtlerinin de mihenk taşı olan bu taş yapı üstünden bakıldığında piyanoya benzetilmiştir.

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ?

Türk sanatına yön vermiş bir yığın üstat ders vermiştir. Ülvi Cemal Erkin, A. Adnan Saygun, Hasan Ferit Alnar, Mesut Cemil, Necil Kazım Akses, Nevit Kodallı, Muammer Sun, Muhsin Ertuğrul, Cüneyt Gökçer… Bu okuldan mezun olanlara gelince;

Ruhi Su, Hikmet Şimşek, Cüneyt Gökçer, Yıldız Kenter, Ayten Gökçer, Bozkurt Kuruç, Çetin Tekindor, Mahir Günşiray, Gürer Aykal, Selçuk Yöntem, Mahir Cenova, Kerim Avşar, Yıldırım Önal, Tijen Par, Filiz Ali, Fazıl Say ve yüzlerce ünlü isim öğrenim görmüştür.

KONSERVATUVAR OLDU BELEDİYE BİNASI…

Sanki başka bina yokmuş gibi, bu tarih ve sanat kokan binaya Mamak Belediyesi konmuştur. Yapılan yanlışlığın farkına varılmış olunacak ki! belediye buradan taşınmış, binada tekrar öğrenime açılmıştır.

Eğer bu bina yıkılacaksa bir tarih yıkılıyor olacaktır. Yüz müteahhit bir araya gelse, böyle sağlam taş yapı yapmaları mümkün değildir. İnşallah yıkılmayacak da bir başka kültür faaliyeti icra edeceklerdir. Hani ya benimkisi testi kırılmadan yol göstermektir… İnşallah yanılırım..!