ANKARA DEFTERDARLIĞI SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2025 İLAN LİSTESİ
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201801201812 0010 3080 2023011266DCa0000005 2023011214DCf0000021 0,00 143.076,48 143.076,48
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201804201806 0033 3080 2023011266DCa0000005 2023011214DCf0000019 0,00 55.236,24 55.236,24
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201801201803 0033 3080 2023011266DCa0000005 2023011214DCf0000017 0,00 48.090,69 48.090,69
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201801201812 0010 0010 2023011266DCa0000005 2023011214DCf0000021 47.692,16 0,00 47.692,16
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201707201709 0033 3080 2023011266DCa0000006 2023011214DCf0000030 0,00 35.561,67 35.561,67
1500591597 39050116690 EBRU BATUK ŞAHİNTEPE MAH. 668 SK. Kapı No:7 Daire No:3 Tel: MAMAK ANKARA 201710201712 0033 3080 2023011266DCa0000005 2023011214DCf0000016 0,00 28.893,00 28.893,00
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201601201612 4315 4315 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000038 98.697,40 0,00 98.697,40
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201409201409 0015 0015 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000090 48.883,33 0,00 48.883,33
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201409201409 0015 3080 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000090 0,00 48.883,33 48.883,33
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201601201612 4310 4310 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000044 43.888,24 0,00 43.888,24
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201407201407 0015 3080 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000089 0,00 39.695,09 39.695,09
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201407201407 0015 0015 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000089 39.695,09 0,00 39.695,09
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201611201611 0003 0003 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000015 38.674,60 0,00 38.674,60
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201404201404 0015 3080 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000086 0,00 35.509,71 35.509,71
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201404201404 0015 0015 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000086 35.509,71 0,00 35.509,71
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201409201409 0015 1084 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000090 33.142,90 0,00 33.142,90
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201512201512 0015 0015 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000016 31.902,41 0,00 31.902,41
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201511201511 0003 0003 2025091966DCc0000001 2025091914DCh0000006 29.910,66 0,00 29.910,66
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201407201407 0015 1084 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000089 28.024,73 0,00 28.024,73
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201508201508 0015 3080 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000081 0,00 27.408,20 27.408,20
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201508201508 0015 3080 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000034 0,00 27.326,72 27.326,72
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201610201610 0003 0003 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000036 27.062,54 0,00 27.062,54
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201608201608 0003 0003 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000028 26.949,43 0,00 26.949,43
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201404201404 0015 1084 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000086 26.561,26 0,00 26.561,26
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201405201405 0015 3080 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000087 0,00 26.043,72 26.043,72
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201405201405 0015 0015 2025091966DCc0000004 2025091914DCh0000087 26.043,72 0,00 26.043,72
3030061494 11311377880 DURAN DOĞAN ATA MAH. GÖK SK. BAŞKENT SİTESİ M BLOK Kapı No:2 M Daire No:1 Tel: YENİMAHALLE ANKARA 201512201512 0003 0003 2025091966DCc0000002 2025091914DCh0000014 24.116,57 0,00 24.116,57
3131231507 AZAMAT DUBANAEV BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 9318 9318 2023101866DCc0000002 2023101814DCh0000087 120.100,00 0,00 120.100,00
3131231507 AZAMAT DUBANAEV BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 9318 9318 2023101866DCc0000002 2023101814DCh0000095 72.520,00 0,00 72.520,00
3131231507 AZAMAT DUBANAEV BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202012 9318 9318 2023101866DCc0000002 2023101814DCh0000088 70.700,00 0,00 70.700,00
3131231507 AZAMAT DUBANAEV BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE 201910201912 0003 0003 2023060866DCc0000027 2023060814DCh0000223 36.943,40 0,00 36.943,40
3131231507 AZAMAT DUBANAEV BİŞKEK,KELEÇEK 6/44 KIRGIZİSTAN - Kapı No:YOK Daire No:YOK Tel:05332307371 MERKEZ YABANCI ÜLKE 202001202001 0003 0003 2023101866DCc0000002 2023101814DCh0000103 24.622,65 0,00 24.622,65
5900230616 65578203130 MURAT KUL ERTUĞRULGAZİ MAH. AHİ MESUD BLV. ÖZGE KENT SİTESI ABLOK Kapı No:153 Daire No:5 Tel: SİNCAN ANKARA 201712201712 0015 3080 2024110766DCe0000003 2024110714DCj0000025 0,00 118.447,77 118.447,77
5900230616 65578203130 MURAT KUL ERTUĞRULGAZİ MAH. AHİ MESUD BLV. ÖZGE KENT SİTESI ABLOK Kapı No:153 Daire No:5 Tel: SİNCAN ANKARA 201712201712 0015 0015 2024110766DCe0000003 2024110714DCj0000025 39.482,59 0,00 39.482,59
SİNCAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP, YUKARIDA T.C./VERGİ KİMLİK ,ADI SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA VERGİ BORÇLARI NEDENİYLE TANZİM EDİLEN ÖDEME EMİRLERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE BULUNAMAMA NEDENİYLE TEBLİĞ EDİLEMEMİŞTİR. 213 SAYILI V.U.K.’NUN 99–107 MADDELERİNE İSTİNADEN İLAN LİSTESİ VERGİ DAİREMİZİN İLAN KOYMAYA MAHSUS MAHALLİNE 04/11/2025 TARİHİNDE ASILMIŞTIR. İLAN YAZISININ ASKIYA ÇIKARILDIĞI TARİHİ İZLEYEN ONBEŞİNCİ GÜN İLAN TARİHİ OLARAK KABUL EDİLİR. İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLIYARAK BİR AY İÇİNDE İLANI YAPAN MAKAMA BİZZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACAAT ETMELERİ VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE, KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,BİR AYIN SONUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA, İŞ BU İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR.
#ilangovtr Basın No ILN02328289