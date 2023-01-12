Ankara Çubuk’ta 5+1 dubleks daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, YAVUZSELİM Mahalle, 5039 Ada, 11 Parsel, 3.KAT 16 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Çatı aralı mesken nitelikli taşınmaz. Bina; betonarme, ayrık yapı nizamlı, Yavuz Selim mahallesi Mermer sokak üzerinde olup apartman binası olarak yer almaktadır. Bina bodrum kat, zemin kat, 1.2.3.normal kat ve teras olarak yapılmış olup asansör bulunmaktadır. Binanın çatısı kiremit kaplıdır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Binaya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Binadaki bağımsız bölümün ısıtma sistemi kombili olup bina bakımlıdır. 3.Normal Kat 16 Numaralı Meskenin Hali Hazır Durumu: Meskenin dış kapısı çelik kapı olup dublekstir. Mesken kuzey doğu cephelidir. Mesken; 2antre, 2hol, salon, 5 adet oda, mutfak, mutfak nişi 2 banyo, 2 wc , 2 adet balkon ve 1 adet teras hacimlerinden ibaret olup tapuda Ek:E6 kiler eklenti olarak kayıtlıdır. Salonun zemini laminat parke, duvarları ve tavanı alçı üzeri boyalıdır. Pencereler pvc olup, ısı camlıdır. Kapısı amerikan panel kapıdır.

Adresi : Yavuzselim Mahallesi, Mermer Sokak Hankulu Apartmanı No: 15/1-16 Çubuk / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2023 – 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2023 – 14:00

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