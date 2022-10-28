Ankara Çubuk’ta 4+1 daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, YILDIRIM BEYAZIT Mahalle, ALAÇORAK Mevkii, 237 Ada, 5 Parsel, zemin kat 1 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken nitelikli taşınmaz. Bina; betonarme, bitişik yapı nizamlı, Yıldırım Beyazıt mahallesi Şehit Mustafa Aslan Caddesi üzerinde olup apartman binası olarak yer almaktadır. Bina bodrum kat, zemin, 1.2.3. normal kat olarak yapılmış olup asansör bulunmamaktadır. Binanın çatısı kiremit kaplıdır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Binaya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Binadaki bağımsız bölümün ısıtma sistemi kombilidir.
- Adresi : Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Mustafa Aslan Caddesi No: 23/1 Çubuk / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/02/2023 – 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/02/2023 – 14:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 13/03/2023 – 14:10
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Bitiş Tarih ve Saati : 20/03/2023 – 14:10
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