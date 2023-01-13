Ankara Çubuk’ta 4.711 m² bağ icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, AKKUZULU Mahalle/Köy, PALA BOĞLU Mevkii, 215 Ada, 26 Parsel, Bağ nitelili taşınmaz. Pala Boğlu mevkiinde bulunan parselin kadastro yoluna cephesi yoktur. Toprak yapısı killi-tınlı ve kuru olup, parsel üzerinde bağcılık, meyvecilik ve hayvancılık yapılabilir durumdadır. Parsel Akkuzulu Mahallesi merkezine 1,8 km olup Çubuk ilçe merkezine ise 11,7 km mesafededir. Parsel üzerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından işlenen “3083 sayılı yasanın 13. Maddesi gereğince kısıtlıdır” şerhi bulunmaktadır.

Adresi : Akkuzulu Mahallesi 215 Ada 26 Parsel Çubuk / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2023 – 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2023 – 11:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/2023 – 11:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2023 – 11:40

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