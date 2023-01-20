Ankara Çubuk’ta 24.407 m² tarla mahkemeden satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, KARGIN Mahalle/Köy, DEMİRLİ Mevkii, 129 Ada, 54 Parsel, 2.Sınıf tarım arazisi. keşif sırasında taşınmazın sürülü, fakat ekili olmadığı, tarımsal faaliyet yürütüldüğü, eğilimin %0-1 olduğu, üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir. (Diğer özellikler ekli bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak verilmiştir)

Adresi : Ankara İli Çubuk İlçesi Kargın Mahallesi Demirli Mevki Çubuk / ANKARA

Artırma Bilgileri

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1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/02/2023 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/02/2023 – 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/03/2023 – 10:09

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 10:09

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