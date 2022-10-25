Ankara Çubuk’ta 17.378 m² tarla mahkemeden satılık (çoklu satış)

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre,

Ankara İl, Çubuk İlçe, KIZILÖZ Mahalle/Köy, ÇAMÖNÜ MEVKİ Mevkii, 124 Ada, 73 Parsel, Taşınmaz %4-6 eğimli, toprak yapısı killi çakıllı taşlı olup, tuzluluk, drenaj ve erozyon problemi bulunmamaktadır. keşif sırasında taşınmazın anızlı olduğu, tarımsal faaliyet yürütüldüğü, 3. sınıf tarım arazisi, parsel üzerinde yapı ve ağaç bulunmamaktadır.

Adresi : Ankara İli Çubuk İlçesi Kızılöz Mahallesi 124 Ada 73 Parsel

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/11/2022 – 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/11/2022 – 10:04 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 10:04

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