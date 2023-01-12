Ankara Çubuk’ta 161 m² iş yeri icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, YILDIRIM BEYAZIT Mahalle, BINGILDAYIK Mevkii, 219 Ada, 12 Parsel, Zemin Kat no: 21 Nolu Bağımsız. İş yeri depolu nitelikli taşınmaz.Bina betonarme, ayrık yapı nizamlı, Yıldırım Beyazıt mahallesi Gümüş caddesi üzerinde olup apartman binası olarak yer almaktadır. Bina bodrum kat, zemin kat, 1.2.3.4. normal kat olarak yapılmış olup asansör bulunmaktadır .Ana Taşınmazın İnşai Nitelikleri/Çevresel Faktörler Binanın çatısı kiremit kaplıdır. Binanın dışı dış cephe boyası ile boyalıdır. Binaya ait yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır. Binadaki bağımsız bölümün ısıtma sistemi kombili olup bina bakımlıdır.Zemin Kat 21 Numaralı Depolu İş Yerinin Hali Hazır Durumu:Brüt alanı yaklaşık depo ile birlikte 180,11 m2 dir. Net alanı yaklaşık depo ile birlikte 161,69 m2 dir. Zeminler karo kaplamadır.Doğu-batı-güney cephelidir.Duvarları ve tavanı ve alçı üzeri boyalıdır. Doğramalar alüminyum profilden mamuldür. Depoya inen merdiven betonarme olup paslanmaz korkulukları bulunmaktadır. Doğalgaz servis hattı mevcuttur. Binanın dış cephesi mantolanmıştır. Bina yaklaşık 5-6 yıllıktır. Bölgede elektrik, su, yol, kanalizasyon ve doğalgaz gibi her türlü belediye hizmeti mevcuttur.

Adresi : Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gümüş Caddesi No: 20 Çubuk / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/04/2023 – 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/04/2023 – 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2023 – 11:00

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2023 – 11:00

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