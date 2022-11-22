Ankara Çubuk’ta 11.601 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

Yazar
Editör
-
0
4
- Reklam -

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, ÇİT Mahalle/Köy, Domuzla Başı Mevki Mevkii, 121 Ada, 25 Parsel, %2-4 eğimli, keşif sırasında taşınmazın nadas olduğu, ekili olmadığı, tarımsal faaliyet yürütüldüğü, 3. sınıf tarım arazisi. parsel üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Ankara İli Çubuk ilçesi Çit Mahallesi 121 Ada 25 Parsel;

- Reklam -

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 13:31
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 13:31
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 13:31
İlan hakkında detaylı bilgi için klayınız
- Reklam -