Ankara Çubuk’ta 11.601 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çubuk İlçe, ÇİT Mahalle/Köy, Domuzla Başı Mevki Mevkii, 121 Ada, 25 Parsel, %2-4 eğimli, keşif sırasında taşınmazın nadas olduğu, ekili olmadığı, tarımsal faaliyet yürütüldüğü, 3. sınıf tarım arazisi. parsel üzerinde yapı ve ağaç bulunmadığı tespit edilmiştir.

Adresi : Ankara İli Çubuk ilçesi Çit Mahallesi 121 Ada 25 Parsel;

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2022 – 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2022 – 13:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2023 – 13:31

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2023 – 13:31

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