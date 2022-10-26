Ankara Çankaya’da 73 m² daire icradan satılık (çoklu satış)

- Reklam -
- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Binada asansör ve site içerisinde açık otopark bulunmaktadır. Taşınmaz 6 yaşındadır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının zemin katında yer almaktadır. Taşınmaz kuzeybatı ve güneybatı olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz yerinde ve projesine göre; 73 m² net, 89 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır. Taşınmaz keşif anında doludur. Fiili durumu konuttur.
- Adresi : Metin Oktay (Tapuda: Umut) Mahallesi 193. Sokak B Blok No: 8/19 Çankaya / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 11:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 17/01/2023 – 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2023 – 11:00
———————————————————————————————————–
Bitiş Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 11:00
İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız
- Reklam -