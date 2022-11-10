Ankara Çankaya’da 68 m² dükkan icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara ili, Çankaya İlçesi, Mürsel Uluç Mahallesi İlker Caddesi 160 numarada yer alan Vadi Apartmanın bulunduğu yere rastlayan zemin kat 10 nolu dükkan (fiili olarak 160-A)vasıflı taşınmaz tapu kaydında, Mürsel Uluç Mahallesi 27093 ada, 3 parsel 806,00 m² yüzölçümlü, 70/806 arsa paylı zemin kat, 10 numaralı satışına karar verilen dükkanın bulunduğu bina, bodrum kat, zemin kat, 3 normal kattan ibaret, ayrık nizam betonarme karkas inşaat olarak yapıldığı, binada bodrum katta pide kebap salonu, zemin katında 2 dükkan, 1 mesken, 1, 2, 3 katlarda 4 adedi dubleks 8 mesken olmak üzere toplam 12 adet bağımsız bölümün bulunduğu, her türlü belediye hizmetinden faydalanmakta olup fiili durumda dükkan İlker Caddesine göre bina ön cephesinde bulunduğu, dükkan projesine göre tek hacimden oluştuğu, fiili durumda ise 5 bölümden oluşturulduğu, giriş kapısı ve vitrin camekanı demir doğarama ve kepenk bulunduğu, ısınmanın doğalgaz kombi ile sağlandığı, çalışma odası olarak kullanılan dip odada kombinin bulunduğu, kullanım alanı 68,00 m² olarak ölçüldüğü, dükkanda camcı olarak kiracı bulunduğu bilirkişi raporunda bildirilmiştir.

Adresi : Mürsel Uluç Mahallesi İlker Caddesi Vadi Apartmanı No: 160-A/10 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/12/2022 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2023 – 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2023 – 12:00

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