Ankara Çankaya’da 657 m² dubleks konut icradan satılık

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, Çay Yolu Mahalle/Köy, 13113 Ada, 2 Parsel, Satışa konu taşınmazın Bölgesinde alt ve üst yapı hizmetleri mevcuttur. Yakın çevrede benzer konut yapıları ve sınırlı boş konut parselleri yer almaktadır. Parsel üzerinde onaylı mimari projesine göre; bitişik nizam, 2 bodrum + zemin + 1 normal katlı ve toplam brüt 628,00 m2 alanlı konut (dubleks) binası bulunmaktadır.Projesine göre binanın 2. bodrum katı yaklaşık brüt 160 m2 alanlı sığınak, kombi odası, havuz tesisatı, merdiven holü ve hol bölümlerinden, 1. bodrum katı yaklaşık brüt 178 m2 alanlı mutfak, banyo, bahçe, havuz, sauna, merdiven holü ve yaklaşık 24 m2 alanlı açık teras bölümlerinden, zemin katı yaklaşık brüt 155 m2 alanlı salon, ebeveyn yatak odası + dolap odası + banyo, yemek bölümü ve giriş holü + merdiven holü bölümlerinden, 1. normal katı yaklaşık brüt 135 m2 alanlı oturma bölümü, hobi alanı, banyo + yangın su deposu, merdiven holü ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Mutlukent Mah 2072 Sokak No: 24 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/12/2022 – 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/12/2022 – 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2023 – 11:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 11:20

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