Ankara Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, LODUMU (BEYTEPE KÖYÜ) Mahalle/Köy, 28796 Ada, 3 Parsel, 3B Blok, 19. Kat-Çatı Arası, 37 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz 2 bloktan oluşmaktadır. Satışa konu taşınmaz B blokta yer almaktadır. B blok 1 Bodrum+Zemin+19 Normal kat+Çatı arası kattan oluşmaktadır. Bina (B blok) 21+Çatı katlı, 38 bağımsız bölüm içermektedir.
Adresi : Ankara Çankaya Lodumu Çankaya / ANKARA
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Artırma Bilgileri :
|1. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 10:50
|2. Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 10:50
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 10:50
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