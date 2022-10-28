Ankara Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılık

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- Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, 43587 Ada, 12 Parsel, ÇAY YOLU-1 Mahalle, Zemin kat +1 2 nolu bağımsız bölümün bulunduğu Ana taşınmaz 2 adet dikey mimaride A ve B bloktan,yatay kat irtifakı kurulmuş 14 adet dubleks konut nitelikli bağımsız bölümden oluşmaktadır.2 nolu dubleks konut site girişinde soldan ilk sırada konumludur. Dubleks konutlar arasında ve site giriş çıkışını sağlayan yatay asansör bulunmaktadır. Sitede kontrollü güvenlik görevlisi ve güvenlik kamera kayıt sistemi bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı sitenin 2007 yılında inşaatına başlanmış olup, 15 yaşındadır. Taşınmaz tapuda 2 nolu dubleks konut niteliklidir.
- Adresi : Çayyolu Mahallesi, Melisa Park Konutları Sitesi 2691.Cadde No: 2 Daire No: 14 Çankaya / ANKARA
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2022 – 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2022 – 15:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 15:00
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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 15:00
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