Ankara Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 6+1 dubleks daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Ayrancı Mahallesi, Meneviş Sokak, No: 64 Daire No: 14 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 26/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 21/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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