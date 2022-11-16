Ankara Çankaya’da 590 m² dubleks daire icradan satılıktır

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, ÇAY YOLU Mahalle/Köy, 13637 Ada, 9 Parsel, Ana Taşınmaz Özellikleri: Bina 3 katlı, 1 Dubleks konut nitelikli bağımsız bölüm içermektedir. Dubleks konut olarak tasarlanmış olup tapuda Tarla nitelikli olarak görünmektedir. Açık otoparklıdır. Projesine göre yasal net kullanım alanı 590,00 m2 (brüt 660,11 m2) olarak tespit edilmiştir. Projesinde ve mahallinde, dubleks konut şeklinde Bodrum Katta: Sığınak, Kazan Merkezi, Çok Amaçlı Salon, Oyun Salonu, Hizmetli Odası, Çamaşırlık, Mutfak, Hol, Banyo, Wc bölümlerinden oluşmaktadır.

Adresi : Mutlukent Mahallesi, 1927. Cadde No: 9 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/01/2023 – 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/01/2023 – 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 14:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/02/2023 – 14:35

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