Ankara Çankaya’da 500 m² arsa icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çay Yolu-1 Mahallesi, 220 Ada, 5 Parseli teşkil eden 500 m2 yüzölçümlü ARSA nitelikli ana taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Özellikleri; Konu taşınmazın yer aldığı ana gayrimenkul 500,00 m2 yüz ölçümlü arsa üzerinde betonarme karkas sistemde, ayrık nizamda, zemin +1 normal kat + çatı katı olarak inşaatına başlanmış ancak fiilen natamam ve atıl durumdadır. Bina girişi Anamur Sokaktan binaya bakıldığında ön orta cepheden sağlanmaktadır.Bina keşif yapıldığı tarihte natamam ve atıl durumdadır.Taşınmazın komşu parsellerle sınırlarını belli eden bir unsur bulunmamaktadır.Taşınmazın bahçe düzenlemesi yapılmamıştır.

Adresi : Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi, Anamur Sokak,No:20 Çankaya/ Ankara

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/02/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/02/2023 – 14:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 – 14:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 – 14:50

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