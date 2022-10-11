Ankara Çankaya’da 4+1 müstakil dubleks ev icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 4+1 müstakil dubleks ev icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen evin, Alacaatlı Mah., 3425 Sk. No: 25 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken evin satışı için 1.Satış Günü 29/11/2022 günü, 2. Satış Günü ise 03/01/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız