Ankara Çankaya’da 4+1 daire mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 4+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Şehit Cengiz Karaca Mahallesi 1058. Sokak Tuba Apartmanı No: 10/21 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 30/08/2022 günü, 2. Satış Günü ise 29/09/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız