Ankara Çankaya’da 4+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, KARAPINAR Mahalle/Köy, 27982 Ada, 1 Parsel, 3 Nolu Bağımsız Bölüm Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz 3 Bodrum+Zemin+4 Normal+ Çatı arası kattan oluşmaktadır. Bina 8+Ç.A katlı, 24 bağımsız bölüm içermektedir. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 1.Bodrum katında yer almaktadır. Taşınmaz güney ve kuzey cepheli olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmaz projesinde ve fiiliyatta 116 m² net, 154 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projesinde ve fiilen salon, 4 oda, kiler, mutfak, antre-hol, banyo, wc, 2 balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz keşif anında dolu durumdadır. Taşınmaz kiracı tarafından kullanılmaktadır. Fiili durumu meskendir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)

Adresi : Karapınar Mahallesi, 1186.Cadde No: 25 İç Kapı No: 3 Çankaya/Ankara Çankaya / ANKARA

Artırma Bilgileri :

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1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 10:05 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/05/2023 – 10:05

Bitiş Tarih ve Saati : 11/05/2023 – 10:05

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