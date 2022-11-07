Ankara Çankaya’da 4+1 daire icradan satılık

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Lodumu (Beytepe Köyü) Mahallesi, 28771 Ada, 1 Parsel, C Blok, 22. Kat, 44 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmaz: Taşınmaz Beytepe Mahallesi sınırları içerisinde 5534. Sokak üzerinde yer alan 2C bina numaralı Enpark Beytepe Sitesinde yer almaktadır. Bölgenin kamu hizmetlerinden istifadesi tam olup, genellikle yüksek gelir grubunun yaşamayı tercih ettiği bir bölgedir. Yakın çevrede aynı yıllarda inşa edilmiş konut imarlı yapılar mevcut olup, sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir.

Adresi : Beytepe Mahallesi 5534. Sokak Enpark Beytepe Sitesi No: 2C/44 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/12/2022 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/12/2022 – 13:50 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2023 – 13:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2023 – 13:50

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