Ankara Çankaya’da 4+1 daire icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 4+1 daire icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen dairenin, Beytepe Mahallesi Yunus Emre Caddesi Parktepe Evleri No: 1B B Blok Daire: 35İ Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 17/01/2023 günü, 2. Satış Günü ise 16/02/2023‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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