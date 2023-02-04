Ankara Çankaya’da 409 m² dükkan icradan satılıktır (hisseli satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, MUSTAFA KEMAL Mahalle/Köy, 28308 Ada, 1 Parsel, zemin kat no 12 (1/2 HİSSESİ) Nolu Bağımsız ; -Bina; 2 bodrum + zemin + 3 normal kat +çatı arası kattan oluşmaktadır. Bina 6 katlı, 12 bağımsız bölüm içermektedir.Bina girişi zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır.Ana giriş kapısı camekanlı demir doğramadır. Taşınmaz depolu dükkan nitelikli ve ana yapının zemin ve 1. bodrum katta (depo)yer almaktadır.Taşınmaz kuzey, güney ve doğu olmak üzere 3 cepheli olup, bina girişine göre ön, sağ yan ve arka cephelerde konumludur. Taşınmaz projeye göre; 181 m² net, 210 m² brüt, (164 m² zemin, 46 m² 1. bodrum katta depo) kullanım alanına sahiptir. Taşınmaz projeye göre; zemin katta, dükkan holü ve balkon alanlarından, bodrum katta, depo ve wc alanlarından oluşmaktadır.

Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi, 2156 Sokak, No: 18/A Çankaya/ Ankara Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2023 – 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2023 – 13:55 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2023 – 13:55

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2023 – 13:55

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