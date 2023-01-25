Ankara Çankaya’da 35 m² öğrenci evi icradan satılıktır (çoklu ve hisseli satış)

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, 2986 Ada, 26 Parsel, 2. Kat, 19 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazın borçlu adına kayıtlı1/8 hissesi: Taşınmazın Yapı Ruhsatı ve iskan : Yapı Ruhsatı 29/11/2019 Tarihli ve 118/1 no ile yol kotu altı1 kat, yol kotu üstü 4 kat olmak üzere toplam 5 katlı, 2.686,97 m² toplam yapı inşaat alanı dahilinde, 18,70 m. yüksekliğinde, betonarme iskelet, çerçeveli sistem, BMS-tuğla duvar dolgulu, mantar döşeme, 3. Sınıf B yapı grubunda, konut olarak düzenlenmiştir. Tadilat Ruhsatı bulunmamaktadır. İnşaat kalitesinde değişiklik yapılmamıştır. Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmamaktadır. Taşınmaz Konumu: Bulunduğu civarda işyerleri, market, Ertuğrulgazi Ortaokulu,semt polikliniği, park, muhtarlık bulunmaktadır. Münzeviler Caddesine yakın mesafededir. Etrafında yerleşim yerleri bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede elektrik, su kanalizasyon telefon ve belediye hizmetlerinden faydalanılmaktadır.

Adresi : Ertuğrulgazi Mah. Şehit İsmail Kılık Sok. Cebeci Loft Kız Öğrenci Evi No: 4/19 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 11:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/05/2023 – 11:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/05/2023 – 11:00

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