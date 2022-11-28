Ankara Çankaya’da 3+2 daire icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Çankaya İlçe, Gaziosmanpaşa Mahalle/Köy, 5436 Ada, 22 Parsel, 1.Bodrum Kat, 1 Nolu Bağımsız Bölüm, depolu konut satılacaktır. Binada 9 adet mesken kullanımlı bağımsız bölüm yer almaktadır. Binada asansör ve 3.bodrum katında kapalı otopark alanı bulunmaktadır. Bina yaklaşık 25 yıllıktır. Taşınmaz depolu konut nitelikli ve ana yapının 1.bodrum + 2.bodrum katında yer almaktadır. Kuzey, güney ve batı cephelidir.

Adresi : Gaziosmanpaşa Mahallesi, İçaçan Sokak, No: 3/1 Çankaya / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/01/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/01/2023 – 14:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2023 – 14:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 14:20

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