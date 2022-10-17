Ankara Çankaya’da 3+1 natamam villa ve arsası mahkemeden satılacak

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Ankara Satış Memurluğu tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 3+1 natamam villa ve arsası icradan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle yapılacak.

Adı geçen villa ve arsanın, Beytepe Mahallesi 1810. Sokak Doruk Evleri Sitesi No: 3 Çankaya / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken villa ve arsanın satışı için 1.Satış Günü 05/12/2022 günü, 2. Satış Günü ise 05/01/2022‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız